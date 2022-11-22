Илон Маск потерял больше $ 100 млрд за год. Дело в Tesla и «Твиттере»

2022 год у Илона Маска определённо не задался. Самый богатый человек в мире всё никак не мог купить «Твиттер», угодил в череду скандалов и чуть не попал в суд, пока его автомобильная корпорация Tesla потихоньку теряла в стоимости акций. Дело дошло до того, что с начала года Маск потерял больше $ 100 млрд исключительно на потери капитализации. Если в начале года одну акцию Tesla можно было приобрести за $ 349, то прямо сейчас это можно сделать всего за $ 167.

График акций Tesla за 2022 год Фото: Investing.com

Илон Маск всё ещё остаётся самым богатым человеком на Земле с приблизительным состоянием в $ 169 млрд, однако покупка «Твиттера» за $ 44 млрд, множество скандалов и падение акций Tesla может привести к значительному падению капитала у бизнесмена.

Впрочем, наверняка дела у Маска в ближайшее время наладятся. Прямо сейчас он хвастается выросшей популярностью «Твиттера» и уже принимает меры по повышению капитализации Tesla.