Илон Маск потерял больше $ 100 млрд за год. Дело в Tesla и «Твиттере»

2022 год у Илона Маска определённо не задался. Самый богатый человек в мире всё никак не мог купить «Твиттер», угодил в череду скандалов и чуть не попал в суд, пока его автомобильная корпорация Tesla потихоньку теряла в стоимости акций. Дело дошло до того, что с начала года Маск потерял больше $ 100 млрд исключительно на потери капитализации. Если в начале года одну акцию Tesla можно было приобрести за $ 349, то прямо сейчас это можно сделать всего за $ 167.
График акций Tesla за 2022 год
Фото: Investing.com
Илон Маск всё ещё остаётся самым богатым человеком на Земле с приблизительным состоянием в $ 169 млрд, однако покупка «Твиттера» за $ 44 млрд, множество скандалов и падение акций Tesla может привести к значительному падению капитала у бизнесмена.
Впрочем, наверняка дела у Маска в ближайшее время наладятся. Прямо сейчас он хвастается выросшей популярностью «Твиттера» и уже принимает меры по повышению капитализации Tesla.
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