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AMD внезапно снизила цены на свои самые новые процессоры Ryzen 7000

AMD внезапно снизила цены на свои самые новые процессоры Ryzen 7000
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Портал VideoCardz обратил внимание на то, что AMD внезапно понизила цены на процессоры из серии Ryzen 7000, которые поступили в продажу в сентябре. Интересно, что компания снизила цены навсегда, а не просто сделала скидку на линейку, как поступили многие крупные ритейлеры.

Стоимость в среднем уменьшилась от $ 50 до $ 125 в зависимости от конкретных моделей. Судя по всему, компания решила снизить цены из-за падения спроса.

Новые цены на процессоры Ryzen 7000

Новые цены на процессоры Ryzen 7000

Фото: AMD

Новые цены на процессоры AMD Ryzen 7000

  • Ryzen 9 7950X — $ 574 (вместо $ 699)
  • Ryzen 9 7900X — $ 474 (вместо $ 549)
  • Ryzen 7 7700X — $ 349 (вместо $ 399)
  • Ryzen 5 7600X — $ 249 (вместо $ 299)

На ситуацию наверняка вскоре обратит внимание прямой конкурент из Intel и наверняка понизит стоимость 13-го поколения своих процессоров.

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