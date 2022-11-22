AMD внезапно снизила цены на свои самые новые процессоры Ryzen 7000
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Портал VideoCardz обратил внимание на то, что AMD внезапно понизила цены на процессоры из серии Ryzen 7000, которые поступили в продажу в сентябре. Интересно, что компания снизила цены навсегда, а не просто сделала скидку на линейку, как поступили многие крупные ритейлеры.
Стоимость в среднем уменьшилась от $ 50 до $ 125 в зависимости от конкретных моделей. Судя по всему, компания решила снизить цены из-за падения спроса.
Новые цены на процессоры Ryzen 7000
Фото: AMD
Новые цены на процессоры AMD Ryzen 7000
- Ryzen 9 7950X — $ 574 (вместо $ 699)
- Ryzen 9 7900X — $ 474 (вместо $ 549)
- Ryzen 7 7700X — $ 349 (вместо $ 399)
- Ryzen 5 7600X — $ 249 (вместо $ 299)
На ситуацию наверняка вскоре обратит внимание прямой конкурент из Intel и наверняка понизит стоимость 13-го поколения своих процессоров.
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