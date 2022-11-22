Керри Gaimin Gladiators рассказал, как поднять рейтинг в Dota 2
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Российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов, выступающий за европейский клуб Gaimin Gladiators, на личной трансляции рассказал, как проще всего увеличивать рейтинг в Dota 2.
По мнению игрока, лучше всего для этого подходит роль мидера.
С мида намного проще, потому что если ты выиграл мид, то можешь повлиять на игру. В центре ты играешь «один на один», всегда можно попросить подойти саппорта или самому заганкать сайд-линию, чтобы исправить ситуацию там. Боковые линии в этом плане посложнее — всё зависит от других ребят.
А вообще — нужно просто играть лучше. Играешь лучше — значит, выигрываешь. Играешь так же — значит, проигрываешь.
На чемпионате мира The International 2022 команда Gaimin Gladiators заняла 9-12-е место, заработав более $ 378 тыс.
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