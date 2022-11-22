Evil West, кооп-экшен про вампиров, взломали прямо в день релиза
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Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.
Приключенческий экшен про сражения с вампирами Evil West уже взломали — случилось это прямо в день релиза. Вестерн продаётся в Steam без какой-либо защиты, поэтому хакеры очень быстро обошли все антипиратские меры. Судя по описанию, экшен можно будет пройти даже в коопе на пиратской версии игры.
Evil West — новая игра от студии Flying Wild Hog, создателей Shadow Warrior 3. Действие игры разворачивается в альтернативной версии Дикого Запада, где царствуют мощные вампиры. Главному герою по имени Джесси нужно остановить нашествие кровососов и защитить весь мир от тотального уничтожения.
Мы уже прошли игру и назвали её достойным проектом, который лучше всего проходить с друзьями в кооперативе.
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