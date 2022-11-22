Российский бренд Irbis выпустит ноутбуки на Windows 11

Российский бренд электроники Irbis вывел на рынок линейку ноутбуков, компьютеров, мониторов и другой техники для потребительского сегмента на операционных системах Windows 11 Pro и российской Astra Linux. Об этом «Коммерсанту» сообщили представители дистрибутора Treolan.

Уже в декабре у крупных отечественных ритейлеров появятся ноутбуки Irbis с диагоналями 14, 15,6 и 17,3 дюйма на процессорах Intel Core 11-го и 12-го поколения, а также AMD Ryzen. На устройствах будет предустановлена Windows 11 Pro или российская ОС Astra Linux. Собирать их будут в Китае. Характеристики будущих ноутбуков Irbis пока неизвестны. Стоимость моделей составит от 29 тыс. рублей.

Как отметил один из собеседников издания, доля Irbis на рынке незначительна. Прошлые их продукты, по его мнению, не отличались высоким качеством. Даже если сейчас Irbis предложит современные характеристики, у потребителей бренд ассоциируется с продуктом среднего сегмента, поэтому продажи новой линейки вряд ли будут высокими. В самом Irbis говорят, что в 2022 году продали в стране более 100 тыс. ноутбуков.

Ранее в продажу поступили ноутбуки от бренда «Ф-Плюс Мобайл». В линейку вошли устройства на процессорах от Intel и AMD.