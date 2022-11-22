В Valheim тестируют обновление «Туманные земли». Как принять участие?

Разработчики популярного выживача Valheim показали трейлер обновления «Туманные земли» и объявили о старте публичного тестирования. Все обладатели игры могут прямо сейчас оценить новое крупное дополнение для игры. Для этого необходимо перейти в свойства игры в Steam, выбрать «бета-версии» и прописать фразу «yesimadebackups». Авторы рекомендуют начать новую игру и не использовать моды, потому что они не работают в бета-версии.

В дополнении «Туманные земли» игроков ждёт новый одноимённый биом, новые механики, больше 20 материалов для крафта, 15 новых видов еды, 25 предметов для крафта, новый вид пещер, новая музыка и многое, многое другое. Если хотите узнать абсолютно все подробности обновления, то ознакомьтесь с постом от самих разработчиков.

Когда обновление «Туманные земли» выйдет из бета-тестирования, неизвестно.