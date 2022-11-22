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Источник: крупная игра по «Чужому» выйдет в конце 2023 года. Alien Isolation 2?

Источник: крупная игра по «Чужому» выйдет в конце 2023 года. Alien Isolation 2?
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Источники журналиста Тома Хендерсона сообщают, что в конце 2023 года выйдет хоррор по франшизе «Чужой». Это будет крупнобюджетная игра, которую разрабатывают под современное поколение консолей — видимо, она появится только на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

К сожалению, журналист не смог узнать, кто именно занимается разработкой проекта. Однако источники сообщили ему, что игра вдохновлена современными хоррорами, включая ремейки Resident Evil и Dead Space. Возможно, за тайтл отвечает Creative Assembly — авторы Alien Isolation, однако никаких доказательств этой теории у инсайдеров пока нет.

Судя по всему, игру могут анонсировать уже на The Game Awards 2022, которая пройдёт в ночь на 9 декабря.

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