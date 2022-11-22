Вышел первый трейлер фильма «Ёлки 9»
Поделиться
В сети появился первый трейлер фильма «Ёлки 9». Премьера ленты состоится уже 1 декабря во всех кинотеатрах страны.
За считанные часы до праздника все с замиранием сердца надеются на чудо. Деревня Глухарёво готовится с размахом встречать зарубежную кинозвезду, в Тюмени домохозяйке-блогерше необходимо выиграть пари с мужем, в Екатеринбурге влюблённый ролевик разрывается между семейным счастьем и эпическими приключениями, в Санкт-Петербурге девушка вместе с долгожданным предложением руки и сердца узнает, что её жених был мошенником. Как всегда, судьбы героев неожиданно переплетутся, и каждому достанется своя частичка новогоднего волшебства.
«Ёлки 9» — первый фильм в серии, в котором не сыграли Дмитрий Нагиев, Сергей Светлаков и Иван Ургант. Вместо них главные роли исполнили Фёдор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина и Евгений Кулик.
Комментарии
- 22 ноября 2022
-
21:06
-
20:12
-
19:45
-
19:28
-
19:26
-
19:08
-
18:40
-
18:21
-
17:52
-
17:39
-
17:24
-
17:02
-
16:43
-
16:15
-
16:13
-
16:01
-
15:55
-
15:37
-
15:28
-
15:20
-
14:53
-
14:49
-
14:18
-
14:15
-
13:53
-
13:48
-
13:42
-
13:16
-
12:37
-
12:30
-
11:46
-
10:50
-
10:18
-
09:40
-
09:25
Партнерский контент