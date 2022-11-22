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За неделю до выхода в кино у «Ёлок 9» появился трейлер

Вышел первый трейлер фильма «Ёлки 9»
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В сети появился первый трейлер фильма «Ёлки 9». Премьера ленты состоится уже 1 декабря во всех кинотеатрах страны.

За считанные часы до праздника все с замиранием сердца надеются на чудо. Деревня Глухарёво готовится с размахом встречать зарубежную кинозвезду, в Тюмени домохозяйке-блогерше необходимо выиграть пари с мужем, в Екатеринбурге влюблённый ролевик разрывается между семейным счастьем и эпическими приключениями, в Санкт-Петербурге девушка вместе с долгожданным предложением руки и сердца узнает, что её жених был мошенником. Как всегда, судьбы героев неожиданно переплетутся, и каждому достанется своя частичка новогоднего волшебства.

«Ёлки 9» — первый фильм в серии, в котором не сыграли Дмитрий Нагиев, Сергей Светлаков и Иван Ургант. Вместо них главные роли исполнили Фёдор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина и Евгений Кулик.

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