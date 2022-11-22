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Первый геймплей обновлённого «Ведьмака 3» покажут уже завтра

Первый геймплей обновлённого «Ведьмака 3» покажут уже завтра
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CD Projekt RED анонсировала первый геймплей показ некстген-версии «Ведьмака 3». Дебютный показ обновлённого проекта состоится уже 23 ноября в 20:00 мск в формате трансляции. Посмотреть её можно будет на Twitch-канале разработчиков.

Длительность стрима неизвестна, однако вряд ли разработчики ограничатся несколькими минутами. Возможно, геймеров ждёт подробная презентация с демонстрацией всех улучшений, включая поддержку трассировки лучей, ускоренные загрузки и множество других улучшений в техническом плане. Кроме того, авторы добавят в игру некоторые моды и дополнительный контент из сериала «Ведьмак» от Netflix, так что ждём и этих подробностей.

Обновлённая версия «Ведьмака 3» для ПК, PS5 и Xbox Series выйдет уже 14 декабря. Все обладатели оригинала получат её полностью бесплатно.

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