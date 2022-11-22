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В Steam стартовала осенняя распродажа. Покупать игры можно и в России

В Steam стартовала осенняя распродажа. Покупать игры можно и в России
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В Steam стартовала новая крупная осенняя распродажа. На протяжении недели игроки смогут приобрести множество проектов со скидками. Покупать некоторые тайтлы можно и в России — мы собрали список из самых примечательных игр со скидками.

Покупка игр в Steam для России: как пополнять счёт и где брать ключи Покупка игр в Steam для России: как пополнять счёт и где брать ключи

Кроме того, пользователи могут номинировать игры на одну из 11 номинаций Steam. Итоги подведут 3 января 2023 года.

Распродажа «Страхи в Steam» продлится до 29 ноября, 21:00 по московскому времени.

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