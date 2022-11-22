В Steam стартовала осенняя распродажа. Покупать игры можно и в России

В Steam стартовала новая крупная осенняя распродажа. На протяжении недели игроки смогут приобрести множество проектов со скидками. Покупать некоторые тайтлы можно и в России — мы собрали список из самых примечательных игр со скидками.

Кроме того, пользователи могут номинировать игры на одну из 11 номинаций Steam. Итоги подведут 3 января 2023 года.

Распродажа «Страхи в Steam» продлится до 29 ноября, 21:00 по московскому времени.