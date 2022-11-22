В Steam стартовала осенняя распродажа. Покупать игры можно и в России
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В Steam стартовала новая крупная осенняя распродажа. На протяжении недели игроки смогут приобрести множество проектов со скидками. Покупать некоторые тайтлы можно и в России — мы собрали список из самых примечательных игр со скидками.
- A Plague Tale: Requiem — 1599 рублей (- 20%)
- Control Ultimate Edition — 399 рублей (- 75%)
- CODE VEIN — 314 рублей (- 85%)
- Mount & Blade 2: Bannerlord — 1359 рублей (- 20%)
- Chivalry 2 — 599 рублей (- 50%)
- Divinity: Original Sin 2 — 319 рублей (- 60%)
- Way of the Hunter — 1499 рублей (- 25%)
- Cult of the Lamb — 559 рублей (- 20%)
- Destroy All Humans! 2 — Reprobed — 1499 рублей (- 25%)
- Hitman 3 — 944 рубля (- 65%)
- Detroit: Become Human — 814 рублей (- 50%)
Кроме того, пользователи могут номинировать игры на одну из 11 номинаций Steam. Итоги подведут 3 января 2023 года.
Распродажа «Страхи в Steam» продлится до 29 ноября, 21:00 по московскому времени.
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