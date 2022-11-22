NAVI сыграет на Blast Premier World Final 2022 по CS:GO с шестью игроками в составе

Главный тренер Natus Vincere по шутеру CS:GO Андрей B1ad3 Городенский сообщил, что на последнем топ-турнире в 2022 году клуб выступит составом из шести человек.

Во время Blast Premier World Final 2022 к коллективу присоединится Андрей nipl Кухарский из молодёжного состава NAVI, который на некоторых картах будет заменять Виктора sdy Оруджева.

Мы примем решение по составу после турнира в Абу-Даби. Пока ещё думаем, что будет дальше. Мы хотим дать sdy больше шансов проявить себя, но на Blast Premier также будет играть nipl. Хотим поделить карты между ними.



Как и раньше, мы стремимся к победе, поэтому команда будет выступать с nipl только на некоторых картах. Если nipl не сможет показать достойный результат в начале серии, у нас будет запасной план — третья карта.

Слухи об изменениях в составе NAVI стали появляться после того, как команда заняла лишь 5–8 место на чемпионате мира IEM Rio Major 2022. Первым претендентом на замену выглядит именно sdy, который сыграл не слишком удачно.

BLAST Premier World Final 2022 по CS:GO пройдет с 14 по 18 декабря в столице ОАЭ, призовой фонд составит $ 1 млн. Это будет первый топ-турнир, где команды смогут сыграть на новой карте — Anubis, заменившей Dust II.