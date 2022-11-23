В следующем сезоне Marvel Snap появятся Серебряный Сёрфер и новая валюта

Разработчики Marvel Snap рассказали про новый сезон, который получил название The Power Cosmic. Он будет посвящён космическим персонажам вселенной Marvel, а ещё с выходом в игре наконец-то появится Серебряный Сёрфер.

Новый сезон также добавит в игру свежую валюту — коллекционные токены. За них можно будет покупать желаемые карты, а не ждать повышения уровня коллекции и надеяться на удачу. В магазине токенов карты будут меняться каждые восемь часов. Получить токены можно будет из ящиков с 500-м уровнем коллекции.

Конечно, новый сезон ознаменует собой добавление большого количества новых карт, которые можно комбинировать и составлять свои колоды.

Сезон The Power Cosmic стартует 6 декабря. В данный момент в игре идёт сезон Warriors of Wakanda, в котором главное внимание уделяется Ваканде и Чёрной пантере.