В России хотят жёстче регулировать игровую индустрию

По информации газеты «Коммерсантъ», в России хотят жёстче регулировать рынок игровой индустрии и различных смежных сфер. Сообщается, что игровые площадки в стране могут принудить к хранению сообщений пользователей и предоставлять к ним доступ следственным органам.
Участники рынка отмечают, что исполнение указа потребует новых инвестиций в инфраструктуру, а к тому же оно несёт риски для издателей игр. Главный радиочастотный центр Роскомнадзора также хочет определить правовой статус игровой валюты. К валюте относятся лутбоксы и внутриигровые деньги.
Таким образом государство хочет обеспечить надлежащий контроль в отношении правонарушителей, распространяющих противоправную информацию при помощи игровых и стриминговых платформ.
Издателям и разработчикам игр придётся закупать оборудование для хранения данных, а наделение игровых предметов правовым статусом может быть рискованным с юридической точки зрения.
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