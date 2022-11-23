Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России хотят жёстче регулировать игровую индустрию

В России хотят жёстче регулировать игровую индустрию
Комментарии

По информации газеты «Коммерсантъ», в России хотят жёстче регулировать рынок игровой индустрии и различных смежных сфер. Сообщается, что игровые площадки в стране могут принудить к хранению сообщений пользователей и предоставлять к ним доступ следственным органам.

Участники рынка отмечают, что исполнение указа потребует новых инвестиций в инфраструктуру, а к тому же оно несёт риски для издателей игр. Главный радиочастотный центр Роскомнадзора также хочет определить правовой статус игровой валюты. К валюте относятся лутбоксы и внутриигровые деньги.

DMZ внезапно стала главным хитом Call of Duty: Warzone 2 DMZ внезапно стала главным хитом Call of Duty: Warzone 2

Таким образом государство хочет обеспечить надлежащий контроль в отношении правонарушителей, распространяющих противоправную информацию при помощи игровых и стриминговых платформ.

Издателям и разработчикам игр придётся закупать оборудование для хранения данных, а наделение игровых предметов правовым статусом может быть рискованным с юридической точки зрения.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022