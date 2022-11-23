В России хотят жёстче регулировать игровую индустрию

По информации газеты «Коммерсантъ», в России хотят жёстче регулировать рынок игровой индустрии и различных смежных сфер. Сообщается, что игровые площадки в стране могут принудить к хранению сообщений пользователей и предоставлять к ним доступ следственным органам.

Участники рынка отмечают, что исполнение указа потребует новых инвестиций в инфраструктуру, а к тому же оно несёт риски для издателей игр. Главный радиочастотный центр Роскомнадзора также хочет определить правовой статус игровой валюты. К валюте относятся лутбоксы и внутриигровые деньги.

Таким образом государство хочет обеспечить надлежащий контроль в отношении правонарушителей, распространяющих противоправную информацию при помощи игровых и стриминговых платформ.

Издателям и разработчикам игр придётся закупать оборудование для хранения данных, а наделение игровых предметов правовым статусом может быть рискованным с юридической точки зрения.