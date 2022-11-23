«Они не кинозвёзды». Квентин Тарантино — об актёрах, снимающихся в фильмах Marvel

Квентин Тарантино — культовый режиссёр, который не очень положительно относится к современному кинематографу, а уж тем более он не особо любит фильмы Marvel Studios. На эту тему постановщик высказался в подкасте 2 Bears, 1 Cave.

По словам Тарантино, он не испытывает ненависти к фильмам Marvel, но всё же очень сильно их не любит. Режиссёр подчеркнул, что в 20 лет он был бы счастлив видеть подобное кино.

Я их не ненавижу, но и не люблю. Я как сумасшедший собирал комиксы Marvel, когда был ребёнком. Суть в том, что, если бы мне было 20 лет, я был бы чертовски счастлив от них. Сейчас мне почти 60, и я не в восторге от них.

Тарантино отметил, что не считает актёров, снявшихся в фильмах Marvel, настоящими звёздами. Таковыми он назвал самих персонажей, у которого миллионы фанатов по всему миру.

Частью марвелизации Голливуда считается то, что у вас есть все эти актёры, которые стали известными, играя этих персонажей. Но они не кинозвёзды, верно? Капитан Америка — звезда. Тор — звезда. Я не первый, кто это говорит. Это было сказано и до меня, но именно эти персонажи франшизы становятся звёздами.

На такое резкое мнение отреагировал звезда фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю. Он считает, что если бы единственными столпами в киноиндустрии были бы Тарантино и Скорсезе, то он бы никогда не снялся в блокбастере за $ 400 млн.

Комментарий Симу Лю Фото: Twitter

Если бы единственными столпами кино были Тарантино и Скорсезе, у меня никогда не было бы возможности сняться в фильме, который стоил более $ 400 млн. Я восхищаюсь гениальностью этих людей в кино. Они трансцендентные авторы. Но они не могут указывать на меня или кого-то ещё.

Мнения людей по этому вопросу наверняка разделятся, поскольку некоторые поддержат Тарантино, а другие будут считать, что супергероика имеет право на существование, а актёры, снимающиеся в фильмах Marvel — настоящие звёзды.