Джоэл и Элли — на новом постере сериала The Last of Us
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В Сети появился официальный постер сериала The Last of Us. Это уже второй постер, а первый выкладывали в начале месяца. На свежем постере можно увидеть Джоэла и Элли на фоне заброшенного города.
Примечательно, что постер, похоже, утёк раньше времени, поскольку HBO активно мешает его распространению. Когда промо собирались опубликовать официально, неизвестно.
Постер шоу
Фото: Twitter
Когда ты потерялся во тьме, опирайся на свет.
Сериал The Last of Us перескажет события первой части игры, добавив в него различные уникальные элементы. Роль Джоэла исполнит Педро Паскаль, а Элли сыграет Белла Рамзи. За создание сериала отвечают автор франшизы Нил Дракманн и создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мазин.
Премьера шоу состоится 15 января 2023 года. В первом сезоне будет 10 эпизодов.
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