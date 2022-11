Джоэл и Элли — на новом постере сериала The Last of Us

В Сети появился официальный постер сериала The Last of Us. Это уже второй постер, а первый выкладывали в начале месяца. На свежем постере можно увидеть Джоэла и Элли на фоне заброшенного города.

Примечательно, что постер, похоже, утёк раньше времени, поскольку HBO активно мешает его распространению. Когда промо собирались опубликовать официально, неизвестно.

Постер шоу Фото: Twitter

Когда ты потерялся во тьме, опирайся на свет.

Сериал The Last of Us перескажет события первой части игры, добавив в него различные уникальные элементы. Роль Джоэла исполнит Педро Паскаль, а Элли сыграет Белла Рамзи. За создание сериала отвечают автор франшизы Нил Дракманн и создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мазин.

Премьера шоу состоится 15 января 2023 года. В первом сезоне будет 10 эпизодов.