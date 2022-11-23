На Netflix вышел «Уэнсдей» — сериал по «Семейке Аддамс» от Тима Бёртона

В онлайн-кинотеатре Netflix вышло восемь эпизодов «Уэнсдей» — сериала Тима Бёртона по «Семейке Аддамс». Шоу рассказывает о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, которую отправляют в Академию Невермор, где встретились её родители. Девушке предстоит овладеть паранормальными способностями и разгадать тайну её семейства.

В сервисе уже доступны все восемь эпизодов первого сезона. Посмотреть их можно в оригинальной озвучке с русскими субтитрами.

Главную роль в сериале исполнила Дженна Ортега («Крик»). Вместе с ней снялись Кристина Риччи («Семейка Аддамс»), Кэтрин Зета-Джонс («Терминал») и Луис Гусман («Мы — Миллеры»). Шоураннерами выступили Альфред Гоф и Майлз Миллар, вместе работавшие над сериалом «Тайны Смолвилля». Режиссёр Тим Бёртон спродюсировал «Уэнсдей» и поставил четыре эпизода.