Первый сезон сериала «Андор» завершился

Сегодня на Disney+ состоялась премьера финального эпизода сериала «Андор». Для просмотра на сервисе доступны все 12 эпизодов. Шоу в целом приняли очень тепло, называя проект лучшим во вселенной «Звёздных войн».

Известно, что съёмки второго сезона уже идут. Их планируют проводить до лета 2023 года, а премьера второго сезона состоится не раньше 2024 года. Шоураннером проекта выступает Тони Гилрой, известный по «Джеймсу Борну». Также постановщик был номинирован на премию «Оскар» за режиссуру фильма «Майкл Клейтон».

Действие шоу происходит до событий ленты «Изгой-один» и рассказывает о группе персонажей в период формирования Повстанческого альянса в целях борьбы против Галактической Империи. Центральным героем выступает Кассиан Андор в исполнении Диего Луны.

С нашими впечатлениями от шоу можно ознакомиться в отдельном материале.