Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый сезон сериала «Андор» завершился

Первый сезон сериала «Андор» завершился
Комментарии

Сегодня на Disney+ состоялась премьера финального эпизода сериала «Андор». Для просмотра на сервисе доступны все 12 эпизодов. Шоу в целом приняли очень тепло, называя проект лучшим во вселенной «Звёздных войн».

Известно, что съёмки второго сезона уже идут. Их планируют проводить до лета 2023 года, а премьера второго сезона состоится не раньше 2024 года. Шоураннером проекта выступает Тони Гилрой, известный по «Джеймсу Борну». Также постановщик был номинирован на премию «Оскар» за режиссуру фильма «Майкл Клейтон».

Шикарные сериалы, которые становятся интереснее с каждым сезоном Шикарные сериалы, которые становятся интереснее с каждым сезоном

Действие шоу происходит до событий ленты «Изгой-один» и рассказывает о группе персонажей в период формирования Повстанческого альянса в целях борьбы против Галактической Империи. Центральным героем выступает Кассиан Андор в исполнении Диего Луны.

С нашими впечатлениями от шоу можно ознакомиться в отдельном материале.

«Звёздные войны» для взрослых. Сериал «Андор» будто бы снимали не в Disney «Звёздные войны» для взрослых. Сериал «Андор» будто бы снимали не в Disney
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022