В «Телеграме» на ПК не грузятся картинки и видео

Недавно «Телеграм» на ПК получил обновление 4.3.2. Команда Павла Дурова повысила стабильность программы и добавила несколько улучшений. К сожалению, без ошибок не обошлось — у многих пользователей перестали автоматически загружаться картинки и видео. Теперь для этого приходится каждый раз нажимать на изображение с иконкой «скачать», чтобы узнать, что именно тебе прислали.

Сообщение с картинкой в «Телеграме» выглядит как-то так Фото: Telegram

При этом в продвинутых настройках программы включена автозагрузка медиа. Судя по всему, это какая-то внутренняя ошибка программы, которую обычному пользователю не исправить. В мобильной версии приложения тем временем всё стабильно загружается автоматически.

Будем надеяться, что команда «Телеграм» исправит ошибку как можно скорее. А пока можно установить старую версию программы на официальном сайте.