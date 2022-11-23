В «Телеграме» на ПК не грузятся картинки и видео

Недавно «Телеграм» на ПК получил обновление 4.3.2. Команда Павла Дурова повысила стабильность программы и добавила несколько улучшений. К сожалению, без ошибок не обошлось — у многих пользователей перестали автоматически загружаться картинки и видео. Теперь для этого приходится каждый раз нажимать на изображение с иконкой «скачать», чтобы узнать, что именно тебе прислали.
Сообщение с картинкой в «Телеграме» выглядит как-то так
Фото: Telegram
При этом в продвинутых настройках программы включена автозагрузка медиа. Судя по всему, это какая-то внутренняя ошибка программы, которую обычному пользователю не исправить. В мобильной версии приложения тем временем всё стабильно загружается автоматически.
Будем надеяться, что команда «Телеграм» исправит ошибку как можно скорее. А пока можно установить старую версию программы на официальном сайте.
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