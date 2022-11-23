«Игроки лишатся выбора». Глава PlayStation — о покупке Activision Blizzard
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Недавно глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан снова затронул тему приобретения Activision Blizzard. Как известно, Sony одна из немногих компаний, кто выступает против поглощения, и по большей части это касается Call of Duty, за которую компания так сильно переживает.
По словам Райана, если сделка состоится, то у игроков совсем не останется выбора. Он назвал Microsoft технологическим гигантом.
Microsoft — технологический гигант с обширной историей доминирования в отраслях. Весьма вероятно, что геймеры лишатся какого-либо выбора, если эта сделка состоится.
Изначально оставить Call of Duty на PlayStation планировали на три года, но Джим Райан назвал это «немыслимой» ситуацией. Потом последовало другое предложение — оставить шутер на 10 лет. На это глава SIE никак не отреагировал.
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