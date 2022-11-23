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В дорогом издании The Callisto Protocol будет 13 эксклюзивных анимаций смерти

В дорогом издании The Callisto Protocol будет 13 эксклюзивных анимаций смерти
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Студия Striking Distance Studios обновила страницу The Callisto Protocol в Steam и рассказала о преимуществах покупки расширенной версии игры. Так, в deluxe-издание войдёт бандл под названием Contagion, в котором будет хардкорный режим с куда меньшим количеством ресурсов, перманентной смертью и 13 новыми анимациями гибели главного героя. Судя по всему, обычным покупателям они будут недоступны.

Также владельцы расширенного издания получат комплект скинов, отдельный режим выживания против волн врагов и сюжетное дополнение, детали о котором до сих пор неизвестны. Судя по всему, о нём расскажут уже после релиза проекта.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Мы разыгрываем копию хоррора для любой платформы в нашем телеграм-канале, так что обязательно участвуйте.

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