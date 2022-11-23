В России хотят взять под контроль виртуальную реальность
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МВД России хочет регулировать системы виртуальной реальности на законодательном уровне. По мнению министерства, контент для VR-шлемов способен деструктивно воздействовать на человека. Так считает представитель Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) МВД России Александр Смирнов.
Есть некие форматы потребления медиаконтента — это системы виртуальной и дополненной реальности. Они уже есть, они уже продаются, ими уже пользуются, в супермаркетах как развлечение предлагается. И там есть повышенный риск деструктивного информационно-психологического воздействия.
Смирнов предлагает ввести закон, который мог бы регулировать виртуальную реальность. По его словам, закон должен контролировать видеоигры и другой диджитал-контент «в дополнение к возрастным ограничениям». Представитель ВНИИ также видит пользу в кибердружинах. Он считает, что выявляющих деструктивную информацию в Сети необходимо наделять юридическими полномочиями.
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