Netflix работает над своей первой крупнобюджетной игрой

Netflix уже создаёт свою дебютную AAA-игру. Об этом стало известно благодаря списку вакансий от игрового подразделения компании, которую возглавляет бывший исполнительный продюсер Overwatch Чако Санни.
Netflix Game Studio ищет опытного игрового директора, технического директора, арт-директора, аналитика live-сервиса и ведущего инженера. Судя по писанию проекта, студия разрабатывает «совершенно новую AAA-игру для ПК» на движке Unreal Engine. В описании вакансии ведущего инженера указано, что это ролевая игра с видом от третьего лица.
По описаниям вакансий можно предположить, что игра будет объединена в единую медийную франшизу, её повествование не будет уступать фильмам и сериалам Netflix. А в обязанности live-аналитика будет входить анализ условно-бесплатных игр и live-сервисов.
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