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Известный взломщик PS3 и iPhone поможет Илону Маску починить «Твиттер»

Известный взломщик PS3 и iPhone поможет Илону Маску починить «Твиттер»
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Илон Маск нанял хакера Джорджа Френсиса Хоца по прозвищу Geohot. Миллиардер надеется, что известный хакер починит неисправную функцию поиска в «Твиттере».

Хоц стал звездой интернета в 2008 году, когда первым в мире сделал джейлбрейк ряда iPhone, получив доступ к файловой системе аппаратов и позволив использовать их всем операторам связи, а не только AT&T. Примерно через год после этого Джордж хакнул PlayStation 3 и даже записал рэп, посвящённый попыткам Sony подать на него в суд. В итоге обе стороны урегулировали вопрос вне законодательной системы.

Хоц согласился работать на Маска по временному рабочему контракту. Ранее Илон предлагал хакеру сотрудничество — миллиардер хотел, чтобы Джордж занялся разработкой технологии помощи водителям. Но обе стороны в итоге поссорились, а помирились они совсем недавно. Geohot планирует справиться с починкой поиска в «Твиттере» за 12 недель.

«Я буду стараться изо всех сил, чтобы сделать это. У меня есть 12 недель. Также пытаюсь избавиться от этого всплывающего окна входа в систему после того, как вы немного прокрутите страницу — подобные вещи портят интернет.
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