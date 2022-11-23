Sony хочет повторить успех Genshin Impact

Sony готовится увеличить инвестиции в китайских разработчиков и перезапустит проект China Hero, который был заморожен из-за пандемии COVID-19. Компания расширит программу инкубации разработки игр в Китае, чтобы обскакать на этом поле Microsoft и других конкурентов.

Директор Sony по производству игр в Китае Бао Бо отметил, что в рамках программы компания инвестирует более $ 140 тыс. в каждую новую игру китайских разработчиков. И поддержит не только большие, но и средние и малочисленные команды разработчиков.

В рамках проекта China Hero корпорация планирует издать ролевую игру Lost Soul Aside, которая будет похожа на Final Fantasy XV, и онлайн-шутер от третьего лица Convallaria. Обе выйдут на PS4 и PS5. Компания уже добилась определённого успеха на китайском игровом фронте благодаря эксклюзивному соглашению с авторами Genshin Impact.

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По сообщению ряда инсайдеров, Microsoft до сих пор жалеет, что упустила возможность сделать Genshin Impact эксклюзивом Xbox. Поэтому в ответ Sony корпорация пытается найти новых китайских разработчиков для сотрудничества.

Некоторые игры проекта China Hero уже вышли. Например, Anno Munitionem и F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch.