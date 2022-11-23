Sony хочет повторить успех Genshin Impact

Sony готовится увеличить инвестиции в китайских разработчиков и перезапустит проект China Hero, который был заморожен из-за пандемии COVID-19. Компания расширит программу инкубации разработки игр в Китае, чтобы обскакать на этом поле Microsoft и других конкурентов.
Директор Sony по производству игр в Китае Бао Бо отметил, что в рамках программы компания инвестирует более $ 140 тыс. в каждую новую игру китайских разработчиков. И поддержит не только большие, но и средние и малочисленные команды разработчиков.
В рамках проекта China Hero корпорация планирует издать ролевую игру Lost Soul Aside, которая будет похожа на Final Fantasy XV, и онлайн-шутер от третьего лица Convallaria. Обе выйдут на PS4 и PS5. Компания уже добилась определённого успеха на китайском игровом фронте благодаря эксклюзивному соглашению с авторами Genshin Impact.
По сообщению ряда инсайдеров, Microsoft до сих пор жалеет, что упустила возможность сделать Genshin Impact эксклюзивом Xbox. Поэтому в ответ Sony корпорация пытается найти новых китайских разработчиков для сотрудничества.
Некоторые игры проекта China Hero уже вышли. Например, Anno Munitionem и F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch.
- 23 ноября 2022
-
21:44
-
21:11
-
20:38
-
20:05
-
19:54
-
19:07
-
18:34
-
18:12
-
17:43
-
17:18
-
17:07
-
16:25
-
15:51
-
15:27
-
15:01
-
14:45
-
14:35
-
14:04
-
14:02
-
13:36
-
13:14
-
13:10
-
12:40
-
12:33
-
11:48
-
11:03
-
10:39
-
10:10
-
09:39
-
09:27
-
00:07
- 22 ноября 2022
-
23:56
-
21:06
-
20:12
-
19:45