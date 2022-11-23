God of War Ragnarok показала лучший старт продаж в истории PlayStation

Sony объявила, что за первую неделю с релиза God of War Ragnarok было продано 5,1 млн копий игры. Для PlayStation это абсолютный рекорд — никакая игра Sony до этого не продавалась быстрее.
Конечно, это также рекорд и для франшизы, что в целом не особо удивительно. У прошлой God of War (2018 года) было 3,1 млн копий за первые три дня. Затем рекорд обновил «Человек-паук» (3,3 млн копий за три дня), а позже The Last of Us 2 (4 млн за три дня).
Фото: Sony Interactive Entertainment
Подобный результат ожидаем, поскольку экшен приняли очень тепло как критики, так и геймеры. Конечно, за какие-то аспекты Ragnarok получила критику, но в целом об игре отзываются крайне тепло. Многие уже заочно назвали проект игрой этого года, хотя в начале года вышла Elden Ring. Игра FromSoftware, кажется, единственная, кто может противостоять Ragnarok.
Сюжет игры рассказывает о том, как Кратос со своим сыном Атреем пытаются остановить Рагнарёк — скандинавский конец света.
God of War Ragnarok доступна на PS4 и PS5.
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