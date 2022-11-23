Продолжение «Андора» выйдет не раньше 2024 года — из-за жадности Disney

Финал первого сезона сериала «Андор» вышел 23 ноября. Мрачный спин-офф «Звёздных войн» тепло приняли и критики, и зрители. Шоураннер проекта Тони Гилрой заявил, что продолжения придётся ждать очень долго — как минимум до конца 2024 года. Причина — необходимость повысить бюджет на постпродакшен. Чтобы Disney выделила дополнительные средства, её нужно «замотивировать».
Нужен какой-то действенный мотиватор, чтобы нам повысили бюджет. «Изгой-один» в своё время доказал, что, если выделить достаточно средств, постпродакшен может пройти очень быстро. Но этот процесс крайне дорогой.
Второй сезон «Андора» станет последним, в нём будет 12 эпизодов. Его съёмки уже стартовали. История завершится перед началом сюжета «Изгоя-один».
До 2024 года на Disney + продолжат выходить другие спин-оффы «Звёздных войн» — в феврале 2023-го состоится премьера третьего сезона «Мандалорца», также готовится шоу о джедае и бывшем падаване Энакина Скайуокера Асоке Тано, которую вновь сыграет Розарио Доусон. Проект тоже выходит в 2023 году.
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