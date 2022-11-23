Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

PlayStation 6 выйдет не раньше 2027 года

PlayStation 6 выйдет не раньше 2027 года
Комментарии

В результате очередной проверки сделки между Microsoft и Activision Blizzard за $ 68 млрд всплыл любопытный документ. В нём сообщается, что PlayStation 6 не выйдет до 2027 года. В документе Sony выражает обеспокоенность по поводу потери серии Call of Duty, что сделает её менее конкурентоспособной на игровом рынке.

В одном из пунктов, в котором сообщается о доступности серии Call of Duty на консолях Sony, говорится, что компания ожидает потерять доступ к шутеру и другим играм Activision в 2027 году. Руководство корпорации отмечает, что к этому времени они и выпустят консоль PlayStation 6.

Таким образом, жизненный цикл PS5, которая вышла в ноябре 2020 года, составит минимум семь лет. Скорее всего, платформу будут поддерживать дольше, как это было с другими приставками.

Новость по теме
Отчёт Sony: отгрузки PS5 достигли 25 млн штук, число подписчиков PS Plus уменьшилось

Для сравнения: PS4 запустили в ноябре 2013 года — ровно за семь лет до релиза PS5. При этом старую консоль до сих пор хорошо поддерживают. 9 ноября на ней стал доступен новый хит Sony — God of War Ragnarok.

Microsoft не раз заявляла, что Call of Duty останется на PlayStation дольше, чем до 2027 года. В прошлом месяце глава Xbox Фил Спенсер заявил, что он намерен продолжать выпускать знаменитую серию боевиков на платформах Sony.

Новость по теме
Call of Duty готовы оставить на PlayStation ещё на 10 лет
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022