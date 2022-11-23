PlayStation 6 выйдет не раньше 2027 года

В результате очередной проверки сделки между Microsoft и Activision Blizzard за $ 68 млрд всплыл любопытный документ. В нём сообщается, что PlayStation 6 не выйдет до 2027 года. В документе Sony выражает обеспокоенность по поводу потери серии Call of Duty, что сделает её менее конкурентоспособной на игровом рынке.

В одном из пунктов, в котором сообщается о доступности серии Call of Duty на консолях Sony, говорится, что компания ожидает потерять доступ к шутеру и другим играм Activision в 2027 году. Руководство корпорации отмечает, что к этому времени они и выпустят консоль PlayStation 6.

Таким образом, жизненный цикл PS5, которая вышла в ноябре 2020 года, составит минимум семь лет. Скорее всего, платформу будут поддерживать дольше, как это было с другими приставками.

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Для сравнения: PS4 запустили в ноябре 2013 года — ровно за семь лет до релиза PS5. При этом старую консоль до сих пор хорошо поддерживают. 9 ноября на ней стал доступен новый хит Sony — God of War Ragnarok.

Microsoft не раз заявляла, что Call of Duty останется на PlayStation дольше, чем до 2027 года. В прошлом месяце глава Xbox Фил Спенсер заявил, что он намерен продолжать выпускать знаменитую серию боевиков на платформах Sony.