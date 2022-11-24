Видео: сравнение обновлённого «Ведьмака 3» с оригиналом

Вчера CD Projekt RED показала обновлённую версию третьей части «Ведьмака», а в Сети уже успели оперативно сравнить тайтл с оригинальным «Ведьмаком 3». Ролик вышел на канале Open Surprise.

На скриншотах ниже можно увидеть наглядную разницу и сравнение оригинала с некстген-версией. Можно заметить, что в обновлённом проекте улучшили освещение, а также поработали над детализацией моделей персонажей и текстур.

Сравнение двух версий игры Фото: Канал Open Surprise

Сравнение двух версий игры Фото: Канал Open Surprise

Сравнение двух версий игры Фото: Канал Open Surprise

Сравнение двух версий игры Фото: Канал Open Surprise

Сравнение двух версий игры Фото: Канал Open Surprise

В некстген-версии тайтла появятся полноценный фоторежим, трассировка лучей и много других современных технологий. Также в игре будет коллаборация с сериалом «Ведьмак» от Netflix.

Обновлённая версия «Ведьмака 3» выйдет 14 декабря 2022 года на PS5, Xbox Series и ПК. Апдейт будет полностью бесплатным для всех владельцев оригинальной игры.