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Большой показ зомби-экшена Dead Island 2 состоится 6 декабря

Большой показ зомби-экшена Dead Island 2 состоится 6 декабря
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Разработчики многострадального экшена Dead Island 2 объявили о проведении скорого показа игры. Тайтл покажут 6 декабря в 23:00 мск. На трансляции ожидается показ свежего геймплея.

Также разработчики зомби-экшена из Dambuster Studios пообещали, что раскроют некоторые особенности тайтла и постараются поделиться как можно большим количеством деталей.

Приглашение на показ игры

Приглашение на показ игры

Фото: Deep Silver

В Dead Island 2 будет открытый мир, разделённый на большие районы Лос-Анджелеса. Главному герою нужно будет выживать в этом кошмаре. События Dead Island и Dead Island: Riptide разворачивались на тропических островах, а вторая часть позволит исследовать солнечную Калифорнию.

Релиз проекта состоится 28 апреля 2023 года на ПК, PlayStation и Xbox.

Запись с трансляцией будет здесь:

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