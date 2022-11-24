Evil Geniuses подписала перуанский состав по Dota 2
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Американская киберспортивная организация Evil Geniuses представила новый состав по Dota 2 перед стартом сезона-2022/2023. Клуб заявит команду в южноамериканский регион.
Как и ожидалось, в новый состав вошли игроки из двух перуанских команд, beastcoast и Thunder Awaken: обе смогли войти в топ-8 на недавнем The International 2022, тогда как ростер «злых гениев» остался лишь на 9–12 месте.
Фото: EVil Geniuses
Новый состав Evil Geniuses по Dota 2:
- Кристиан Pakazs Савина;
- Жан-Пьер Chris Luck Гонзалес;
- Адриан Сеспедес Wisper Доблес;
- Фарих Matthew Пуэнес;
- Леонардо PandaBoo Эрнандес.
Игроки прежнего ростера EG, покинувшие клуб чуть ранее, собираются продолжить совместные выступления в Северной Америке с минимальным количеством замен — правда, уже под другим тегом.
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