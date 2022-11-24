Evil Geniuses подписала перуанский состав по Dota 2

Американская киберспортивная организация Evil Geniuses представила новый состав по Dota 2 перед стартом сезона-2022/2023. Клуб заявит команду в южноамериканский регион.

Как и ожидалось, в новый состав вошли игроки из двух перуанских команд, beastcoast и Thunder Awaken: обе смогли войти в топ-8 на недавнем The International 2022, тогда как ростер «злых гениев» остался лишь на 9–12 месте.

Фото: EVil Geniuses

Новый состав Evil Geniuses по Dota 2:

Кристиан Pakazs Савина;

Жан-Пьер Chris Luck Гонзалес;

Адриан Сеспедес Wisper Доблес;

Фарих Matthew Пуэнес;

Леонардо PandaBoo Эрнандес.

Игроки прежнего ростера EG, покинувшие клуб чуть ранее, собираются продолжить совместные выступления в Северной Америке с минимальным количеством замен — правда, уже под другим тегом.