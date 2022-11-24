Marvel случайно проспойлерила праздничный спецвыпуск «Стражей Галактики»

За несколько дней до выхода праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики» в Disney+ вышли эпизоды документального шоу Marvel Studios Legends о Драксе и Мантис. В нём фанаты обнаружили вырезанную сцену из второй части. В ней Дракс спрашивает у Мантис, почему та не рассказывает Питеру о том, что она его сестра. Здесь подтверждается одна из фанатских теорий, в которой Эго — её отец, поэтому она прямой родственник главного героя саги.
Самое интересное, что после поднявшейся шумихи эпизоды быстренько удалили с Disney+. Ранее Marvel уже заявляла, что вырезанные эпизоды не относятся к канону, однако подобная реакция может говорить о том, что у студии есть свои планы на этот сюжетный поворот.
Премьера праздничного эпизода «Стражей Галактики» состоится уже завтра, 25 ноября, в Disney+. А уже в мае состоится выход третьей части, в которой знакомые герои встретятся друг с другом в последний раз.
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