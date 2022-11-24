Главный сюжетный поворот в God of War Ragnarok был скрыт у всех на виду

Геймдиректор God of War Ragnarok Эрик Уильямс обсудил сюжет игры в разговоре с порталом IGN. В частности, журналисты затронули сюжетную ветку Тюра, которая становится катализатором главных событий сиквела. Ближе к финалу герои неожиданно узнают, что всё это время общались не с древним богом войны, а с их главным врагом Одином, который перевоплотился в воина-пацифиста.
Как рассказал Уильямс, на самом деле этот сюжетный поворот можно было предвидеть, если быть очень внимательным. Так, разработчики специально использовали имя Тюр (Tyr) в субтитрах, тогда как правильно его имя пишется Тю́р (Týr). Разработчики учли этот момент, потому что в игре можно найти настоящего Тю́ра, имя которого пишется с ударением.
Кроме того, в клетке, где держали «Тюра», можно найти воронов, которых использует именно Один. Также его версия бога войны называет Фрейю именем Фригг — то есть так же, как он называл её, когда они были женаты. Так что внимательные фанаты наверняка предвидели данный сюжетный поворот.
God of War Ragnarok вышла 9 ноября на PS4 и PS5. Вчера Sony объявила, что стартовые продажи экшена превысили 5 млн копий — это абсолютный рекорд для PlayStation.
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