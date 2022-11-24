Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Главный сюжетный поворот в God of War Ragnarok был скрыт у всех на виду

Главный сюжетный поворот в God of War Ragnarok был скрыт у всех на виду
Комментарии
Материал содержит сюжетные спойлеры God of War Ragnarok.

Геймдиректор God of War Ragnarok Эрик Уильямс обсудил сюжет игры в разговоре с порталом IGN. В частности, журналисты затронули сюжетную ветку Тюра, которая становится катализатором главных событий сиквела. Ближе к финалу герои неожиданно узнают, что всё это время общались не с древним богом войны, а с их главным врагом Одином, который перевоплотился в воина-пацифиста.

Как рассказал Уильямс, на самом деле этот сюжетный поворот можно было предвидеть, если быть очень внимательным. Так, разработчики специально использовали имя Тюр (Tyr) в субтитрах, тогда как правильно его имя пишется Тю́р (Týr). Разработчики учли этот момент, потому что в игре можно найти настоящего Тю́ра, имя которого пишется с ударением.

Кроме того, в клетке, где держали «Тюра», можно найти воронов, которых использует именно Один. Также его версия бога войны называет Фрейю именем Фригг — то есть так же, как он называл её, когда они были женаты. Так что внимательные фанаты наверняка предвидели данный сюжетный поворот.

God of War Ragnarok вышла 9 ноября на PS4 и PS5. Вчера Sony объявила, что стартовые продажи экшена превысили 5 млн копий — это абсолютный рекорд для PlayStation.

Новость по теме
God of War Ragnarok показала лучший старт продаж в истории PlayStation
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022