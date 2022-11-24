NAVI начала выступление на BLAST Premier Fall Finals 2022 по CS:GO с победы

Состав Natus Vincere по шутеру CS:GO в двух сетах обыграл бразильскую Fluxo в стартовом матче группового этапа BLAST Premier Fall Finals 2022 в Копенгагене.
«Рождённые побеждать» не без труда победили на Dust II (16:14), но затем не оставили соперникам ни шанса на Mirage — 16:7.
Победы в 1-м туре также смогли одержать FaZe Clan, Heroic и Team Liquid. Остальные команды уже сегодня сразятся в матчах на вылет: прямо сейчас между собой сражаются OG и Ninjas in Pyjamas, а чуть позже путёвку в дальнейшую стадию разыграют Fluxo и G2 Esports.
Фото: Liqupedia
BLAST Premier: Fall Finals 2022 с призовым фондом в $ 425 тыс. проходит в столице Дании с 23 по 27 ноября. Помимо трофея, победитель турнира получит право на участие в мировом финале серии BLAST в декабре.
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