Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России приняли закон о запрете ЛГБТ в кино, книгах и СМИ

В России приняли закон о запрете ЛГБТ в кино, книгах и СМИ
Комментарии

По информации издания ТАСС, Госдума на заседании в третьем чтении приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол.

Запрет касается СМИ, интернета, рекламы, литературы и кино. О видеоиграх речи, похоже, не идёт, хотя обычно они первыми попадают под подобные запреты. Вместе с этим устанавливается запрет на выдачу прокатного удостоверения фильму в случае, если он содержит материалы, пропагандирующие ЛГБТ.

В документе также отмечается ограничение доступа детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах. Авторами проекта выступили 400 депутатов Госдумы, а депутат Вячеслав Володин отметил, что запрет пойдёт россиянам на пользу.

У нас с вами другой путь, его выбрали наши деды, прадеды, бабушки, прабабушки. У нас есть традиции, у нас есть совесть, у нас есть понимание, что нам надо думать о детях, семьях, стране, сохранять то, что нам передали родители.
Огромный гайд по покупке игр на осенней распродаже Steam. Что взять? Огромный гайд по покупке игр на осенней распродаже Steam. Что взять?

За нарушение закона предусмотрено административное наказание. Штраф за пропаганду ЛГБТ для граждан составит до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 5 млн рублей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022