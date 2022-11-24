В России приняли закон о запрете ЛГБТ в кино, книгах и СМИ

По информации издания ТАСС, Госдума на заседании в третьем чтении приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол.

Запрет касается СМИ, интернета, рекламы, литературы и кино. О видеоиграх речи, похоже, не идёт, хотя обычно они первыми попадают под подобные запреты. Вместе с этим устанавливается запрет на выдачу прокатного удостоверения фильму в случае, если он содержит материалы, пропагандирующие ЛГБТ.

В документе также отмечается ограничение доступа детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах. Авторами проекта выступили 400 депутатов Госдумы, а депутат Вячеслав Володин отметил, что запрет пойдёт россиянам на пользу.

У нас с вами другой путь, его выбрали наши деды, прадеды, бабушки, прабабушки. У нас есть традиции, у нас есть совесть, у нас есть понимание, что нам надо думать о детях, семьях, стране, сохранять то, что нам передали родители.

За нарушение закона предусмотрено административное наказание. Штраф за пропаганду ЛГБТ для граждан составит до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 5 млн рублей.