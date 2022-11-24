В России приняли закон о запрете ЛГБТ в кино, книгах и СМИ

По информации издания ТАСС, Госдума на заседании в третьем чтении приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол.
Запрет касается СМИ, интернета, рекламы, литературы и кино. О видеоиграх речи, похоже, не идёт, хотя обычно они первыми попадают под подобные запреты. Вместе с этим устанавливается запрет на выдачу прокатного удостоверения фильму в случае, если он содержит материалы, пропагандирующие ЛГБТ.
В документе также отмечается ограничение доступа детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах. Авторами проекта выступили 400 депутатов Госдумы, а депутат Вячеслав Володин отметил, что запрет пойдёт россиянам на пользу.
У нас с вами другой путь, его выбрали наши деды, прадеды, бабушки, прабабушки. У нас есть традиции, у нас есть совесть, у нас есть понимание, что нам надо думать о детях, семьях, стране, сохранять то, что нам передали родители.
За нарушение закона предусмотрено административное наказание. Штраф за пропаганду ЛГБТ для граждан составит до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 5 млн рублей.
- 24 ноября 2022
-
21:36
-
21:24
-
21:13
-
20:37
-
20:00
-
19:31
-
19:12
-
18:43
-
18:41
-
17:50
-
17:05
-
16:56
-
16:39
-
16:27
-
16:12
-
15:52
-
15:52
-
15:13
-
15:06
-
14:45
-
14:41
-
14:23
-
13:57
-
13:43
-
13:35
-
13:26
-
13:10
-
13:06
-
13:03
-
12:42
-
12:39
-
12:38
-
11:41
-
11:05
-
10:56