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Китайцы захватывают серверы Тайваня, чтобы играть в World of Warcraft

Китайцы захватывают серверы Тайваня, чтобы играть в World of Warcraft
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На прошлой неделе стало известно, что в Китае отключат почти все игры Blizzard. Это связано с тем, что Blizzard и NetEase не смогли договориться о продлении сотрудничества. Китайские геймеры, которые любят World of Warcraft, кажется, не растерялись.

Сообщается, что игроки из страны массово мигрируют на другие серверы, в том числе на серверы в Тайване, Макао и Гонконге. Объясняется это тем, что в соседних регионах есть отдельные от Китая серверы из-за политических проблем.

И ладно бы это была простая миграция, но китайские игроки с крупного форума NGA планируют сделать эти серверы своими собственными. Используя численное преимущество, они хотят как бы взять серверы в «осаду», наплевав на местные правила и установленную культуру.

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Притом официально о миграции и «осаде» соседних серверов не сообщали. Не исключено, что это обычная шутка.

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