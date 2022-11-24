Китайцы захватывают серверы Тайваня, чтобы играть в World of Warcraft

На прошлой неделе стало известно, что в Китае отключат почти все игры Blizzard. Это связано с тем, что Blizzard и NetEase не смогли договориться о продлении сотрудничества. Китайские геймеры, которые любят World of Warcraft, кажется, не растерялись.
Сообщается, что игроки из страны массово мигрируют на другие серверы, в том числе на серверы в Тайване, Макао и Гонконге. Объясняется это тем, что в соседних регионах есть отдельные от Китая серверы из-за политических проблем.
И ладно бы это была простая миграция, но китайские игроки с крупного форума NGA планируют сделать эти серверы своими собственными. Используя численное преимущество, они хотят как бы взять серверы в «осаду», наплевав на местные правила и установленную культуру.
Притом официально о миграции и «осаде» соседних серверов не сообщали. Не исключено, что это обычная шутка.
- 24 ноября 2022
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