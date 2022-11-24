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Источник: над крупной игрой по «Чужому» работают авторы Lollipop Chainsaw

Источник: над крупной игрой по «Чужому» работают авторы Lollipop Chainsaw
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22 ноября источники журналиста Тома Хендерсона сообщили, что в конце 2023 года выйдет хоррор по франшизе «Чужой». Это будет крупнобюджетная игра, которую разрабатывают под современное поколение консолей, однако, кто занимается созданием игры, неизвестно.

Сегодня источники заявили, что разработкой проекта занимается японская студия Grasshopper Manufacture. Она известна слэшером Lollipop Chainsaw и сервисным рогаликом Let It Die. Последняя на данный момент игра компании — No More Heroes 3, которая вышла на Nintendo Switch и ПК в 2020 году.

Судя по всему, нас ждёт экшен-ответвление по «Чужому», а не продолжение Alien Isolation от британской студии Creative Assembly. Впрочем, одно другому не мешает — по слухам, англичане уже работают над сиквелом общепризнанного хоррора.

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