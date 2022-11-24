Фейк: Джонни Депп вернётся к роли Джека Воробья в новых «Пиратах Карибского моря»

Авторитетное издание Daily Mail со ссылкой на свои источники сообщило , что информация The Sun не соответствует действительности. Судя по всему, это фейк.

По информации газеты The Sun, Джонни Депп всё же вернётся к роли капитана Джека Воробья. Случится это в шестой части «Пиратов Карибского моря», а тестовые съёмки с актёром проведут в феврале 2023 года.

Сообщается, что рабочее название новой части франшизы — «День в море». Сам проект ещё на очень ранней стадии, у него пока что нет режиссёра, также неизвестны и другие актёры, которые составят компанию Деппу. Брюс Хендрикс, работавший над первыми тремя фильмами франшизы, назначен исполнительным продюсером ленты.

Другие детали держатся в секрете. Disney хочет, чтобы так и оставалось, но обычно всё происходит иначе. Авторитетные издания вроде Deadline и THR пока не подтверждали информацию.

Во время судебных разбирательств с Эмбер Хёрд актёр говорил, что не вернётся к работе над франшизой даже за $ 300 млн. Если информация от The Sun правдивая, то актёра всё же смогли уговорить вновь воплотить образ Джека Воробья.