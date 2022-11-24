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Фейк: Джонни Депп вернётся к роли Джека Воробья в новых «Пиратах Карибского моря»

Фейк: Джонни Депп вернётся к роли Джека Воробья в новых «Пиратах Карибского моря»
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Авторитетное издание Daily Mail со ссылкой на свои источники сообщило, что информация The Sun не соответствует действительности. Судя по всему, это фейк.

По информации газеты The Sun, Джонни Депп всё же вернётся к роли капитана Джека Воробья. Случится это в шестой части «Пиратов Карибского моря», а тестовые съёмки с актёром проведут в феврале 2023 года.

Сообщается, что рабочее название новой части франшизы — «День в море». Сам проект ещё на очень ранней стадии, у него пока что нет режиссёра, также неизвестны и другие актёры, которые составят компанию Деппу. Брюс Хендрикс, работавший над первыми тремя фильмами франшизы, назначен исполнительным продюсером ленты.

Другие детали держатся в секрете. Disney хочет, чтобы так и оставалось, но обычно всё происходит иначе. Авторитетные издания вроде Deadline и THR пока не подтверждали информацию.

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Во время судебных разбирательств с Эмбер Хёрд актёр говорил, что не вернётся к работе над франшизой даже за $ 300 млн. Если информация от The Sun правдивая, то актёра всё же смогли уговорить вновь воплотить образ Джека Воробья.

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