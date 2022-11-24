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Microsoft признала, что игры Xbox куда хуже эксклюзивов PlayStation

Microsoft признала, что игры Xbox куда хуже эксклюзивов PlayStation
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Расследование сделки между Microsoft и Activision Blizzard идёт на полную катушку. Некоторые открыто выступают против поглощения, другие поддерживают приобретение. Недавно Microsoft опубликовала ответ на решение британского антимонопольного регулятора CMA продлить расследование о сделке.

По словам Microsoft, игры Sony намного лучшего качества, чем проекты Microsoft. Да и к тому же японская компания лидирует в производстве и продаже консолей, в отличие от американской корпорации.

В дополнение к тому, что Sony является доминирующим поставщиком консолей, она также является мощным издателем игр. Sony примерно эквивалентна по размеру Activision и почти в два раза превышает бизнес Microsoft по изданию игр.
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Как отметили в Microsoft, God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima и Destiny 2 — культовые игры, с которыми Sony имеет огромный успех. Также в документе отмечается, что Sony вряд ли потеряет свою лидирующую позицию, если Call of Duty станет эксклюзивом Microsoft.

В 2021 году на PlayStation было выпущено более 280 эксклюзивных игр от самой Sony и сторонних производителей, что почти в пять раз больше, чем на Xbox.

Если всё пройдёт без проблем, то сделка завершится до 30 июня 2023 года.

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