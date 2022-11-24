Sony: Battlefield даже близко не стоит с Call of Duty

Sony решила использовать серию Battlefield в аргументации против приобретения Activision Blizzard компанией Microsoft. По мнению корпорации, цикл шутеров от DICE и Electronic Arts не способен конкурировать с Call of Duty. Этот тезис Sony выдвинула в своём ответе на расследование правительства Великобритании по поводу слияния.

По словам руководства Sony, Call of Duty добилась огромного успеха, с которым не может сравниться ни один другой шутер, даже Battlefield.

Call of Duty слишком укоренилась, чтобы любой конкурент, как бы хорошо он ни был оснащён, мог её догнать. Она была самой продаваемой игрой почти каждый год в течение последнего десятилетия, а в жанре шутеров от первого лица это самая продаваемая игровая серия.

Про мнению компании, у других изданий нет достаточного количества ресурсов и опыта, чтобы приблизиться к успеху бренда Call of Duty.

В качестве конкретного примера можно привести Electronic Arts — одного из крупнейших сторонних разработчиков после Activision, который в течение многих лет пытался создать достойного конкурента Call of Duty с помощью серии Battlefield.

По состоянию на август 2021 года было продано более 400 млн копий серии Call of Duty, а цикл Battlefield разошёлся тиражом в 88,7 млн.