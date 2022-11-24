Эксперты назвали лучшие процессоры 2022 года

Техноблогеры с портала Gamers Nexus потихоньку подводят итоги года. Блогеры провели исследование и выбрали лучшие процессоры за последние 12 месяцев по разным составляющим.
Так, самым лучшим чипом они назвали Intel Core i5-13600K. По мнению экспертов, это самое достойное предложение на рынке по соотношению цена-качество. Он стоит всего $ 300 (около 18 тыс. рублей), но при этом почти не уступает в производительности старшему брату Intel Core i9-13900K за $ 600. Кроме того, i5-13600K требует куда меньше затрат на материнскую плату и систему охлаждения.
Тестирование процессоров в Final Fantasy 16. i5-13600K совсем чуть-чуть уступил i9-13900K
Фото: Gamers Nexus
Что касается самого мощного процессора, то им стал вышеупомянутый Intel Core i9-13900K. 24-ядерный монстр способен удовлетворить даже самых требовательных геймеров.
Тесты процессоров в Cyberpunk 2077. Core i9-13900K далеко впереди
Фото: Gamers Nexus
Лучшим бюджетным предложением безоговорочно стал Intel Core i3-12100F, который продаётся всего за $ 100 (около 6 тыс. рублей). По мнению обозревателей, он сможет обеспечить достойную производительность даже в самых тяжёлых играх как минимум несколько лет.
i3-12100F в GTA 5 держится молодцом
Фото: Gamers Nexus
Лучшие процессоры 2022 года по версии Gamers Nexus
- Процессор года — Intel Core i5-13600K
- Лучший процессор для игр — Intel i9-13900K
- Лучший бюджетный процессор — Intel Core i3-12100F
- Самый выгодный апгрейд — AMD R7 5700X
- Самый энергоэффективный процессор — AMD R9 7950X (в экорежиме)
- 24 ноября 2022
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