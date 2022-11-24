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Фанаты Call of Duty узнали, как выглядит Гоуст без маски

Фанаты Call of Duty узнали, как выглядит Гоуст без маски
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Саймон «Гоуст» Райли — один из самых любимых персонажей у фанатов Call of Duty. Загадочный оперативник никогда не снимает свою маску, поэтому долгие годы игроки гадали: как же выглядит его лицо?

На днях пользователь Reddit под ником Crafty-Astronomer905 опубликовал изображение из Call of Duty: Modern Warfare 2, на котором можно увидеть персонажа без маски. Судя по всему, нашёл он его в файлах игры. Роль персонажа исполнил британский актёр Сэмюэл Рукин — он же и подарил внешность своему персонажу.

Гоуст из Call of Duty: Modern Warfare 2

Гоуст из Call of Duty: Modern Warfare 2

Фото: Activision

Пока неясно, сыграет ли персонаж важную роль в Call of Duty: Modern Warfare 2, но во второй части Гоуста можно назвать одним из центральных героев. Если в начале он ведёт себя как одинокий волк, то ближе к концу становится очень живым собеседником.

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