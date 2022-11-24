Энтузиаст превратил Minecraft в Terraria

Minecraft пытались перенести в 2D-формат много раз. Но в итоге это удалось YouTube-пользователю под ником Mysticat. В своём новом ролике он подробно описал процесс превращения трёхмерной песочницы в двухмерное приключение, похожее на хит Terraria, при этом сохранив большую часть функционала оригинальной игры.
Он создал довольно большой уровень, расставив в нём ловушки, населив его зомби и добавив классические платформенные элементы. При создании двухмерной Minecraft умелец не использовал сторонние моды.
Minecraft и Terraria раньше нередко сравнивали из-за схожего арт-дизайна и ряда механик, но в последние годы оба тайтла пошли разными путями. Minecraft стал площадкой для творчества детей и взрослых, игра также пользуется популярностью благодаря огромному количеству модов. Terraria тоже поддерживает моды и располагает к арт-терапии, но больший упор в ней сделан в сюжет, плюс к этому в ней гораздо больше видов врагов и боссов, также есть разные классы персонажей.
В октябре студия Mojang провела онлайн-ивент, на котором впервые показала игровой процесс Minecraft Legends. Новый спин-офф легендарной Minecraft — это песочница с возможностью строительства, которую обрамили элементами стратегии. Игру анонсировали в июне этого года.
Авторы обещают выпустить Minecraft Legends весной 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. В день выхода игра пополнит библиотеку Game Pass.
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