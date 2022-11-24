Роберт Дауни-младший предстал в новом образе. Фанаты DC просят его сыграть Лекса Лютора

Роберт Дауни-младший покинул киновселенную Marvel три года назад. Недавно актёр вышел в свет в новом образе — со стильной лысиной. Вскоре после этого фанаты в соцсетях сравнили актёра с культовым комиксовым злодеем Лексом Лютором, призвав его сыграть знаменитого антагониста Супермена в ближайших фильмах вселенной DC. Многие назвали Роберта идеальным Лексом, но актёр пока никак не прокомментировал эту забавную историю.

Лысого Лекса Лютора в разное время в фильмах и сериалах по вселенной DC играли самые разные актёры. Злодея на экране воплощал и Джин Хэкман, и Кевин Спейси, в 2016 году антигероя в картине «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» воплотил Джесси Айзенберг.

В октябре стало известно, что Генри Кавилл официально вернулся в киновселенную DC — актёр продолжит играть культового героя в синем трико. А вот вернётся ли Айзенберг к роли Лекса, пока точно неизвестно.