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Сериал «Монастырь» с Настей Ивлеевой оскорбил чувства верующих

Сериал «Монастырь» с Настей Ивлеевой оскорбил чувства верующих
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Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу «Монастырь», в котором одну из главных ролей играет Настя Ивлеева. Причина — оскорбление чувств верующих

Министерство культуры РФ приняло решение об отказе «Кинокомпании Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь».

Решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идёт об оскорблении религиозных чувств верующих.

Минкультуры России передало материалы по сериалу «Монастырь» на оценку экспертам из Русской православной церкви. По словам специалистов, шоу «даёт искажённое представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ. И формирует неверное представление о русском православии».

«Монастырь» рассказывает о девушке, которая спряталась в монастыре от опасных людей. Сериал доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Помимо Ивлеевой, в проекте снялись Филипп Янковский, Мария Миронова и Марк Эйдельштейн.

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