Инсайдер OverDrive: Бумыч собирает новую команду с одним из игроков NAVI
Поделиться
Известный инсайдер Алексей OverDrive Бирюков назвал трёх игроков новой команды по CS:GO, которая может появиться перед сезоном 2023 года.
В него войдут экс-капитан NAVI Кирилл Boombl4 Михайлов, который приостановил карьеру после ухода из команды в мае, а также действующий игрок «рождённых побеждать» Виктор sdy Оруджев. Выступать вместе с ними также будет Николай mir Битюков — имена ещё двух игроков инсайдер не сообщил.
Помимо этого, Бирюков также сообщил, что российский игрок Евгений Aunkere Карьят проходит тестовый период в клубе forZe.
Ранее OverDrive рассказал, что NAVI планирует заменить sdy на nipl из академии клуба. В итоге организация приняла решение взять обоих игроков на BLAST Premier Fall Finals 2022, они будут играть по очереди.
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
21:36
-
21:24
-
21:13
-
20:37
-
20:00
-
19:31
-
19:12
-
18:43
-
18:41
-
17:50
-
17:05
-
16:56
-
16:39
-
16:27
-
16:12
-
15:52
-
15:52
-
15:13
-
15:06
-
14:45
-
14:41
-
14:23
-
13:57
-
13:43
-
13:35
-
13:26
-
13:10
-
13:06
-
13:03
-
12:42
-
12:39
-
12:38
-
11:41
-
11:05
-
10:56
Партнерский контент