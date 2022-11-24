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Инсайдер OverDrive: Бумыч собирает новую команду с одним из игроков NAVI

Инсайдер OverDrive: Бумыч собирает новую команду с одним из игроков NAVI
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Известный инсайдер Алексей OverDrive Бирюков назвал трёх игроков новой команды по CS:GO, которая может появиться перед сезоном 2023 года.

В него войдут экс-капитан NAVI Кирилл Boombl4 Михайлов, который приостановил карьеру после ухода из команды в мае, а также действующий игрок «рождённых побеждать» Виктор sdy Оруджев. Выступать вместе с ними также будет Николай mir Битюков — имена ещё двух игроков инсайдер не сообщил.

Помимо этого, Бирюков также сообщил, что российский игрок Евгений Aunkere Карьят проходит тестовый период в клубе forZe.

Ранее OverDrive рассказал, что NAVI планирует заменить sdy на nipl из академии клуба. В итоге организация приняла решение взять обоих игроков на BLAST Premier Fall Finals 2022, они будут играть по очереди.

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