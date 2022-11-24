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В Китае полностью победили «игровую зависимость»

В Китае полностью победили «игровую зависимость»
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Власти Китая избавили несовершеннолетних граждан страны от игровой зависимости. Об этом заявил Национальный комитет игровой индустрии КНР.

Ведомство заявило, что более 75% китайских детей теперь уделяют видеоиграм не более трёх часов в неделю. Китай добился такого впечатляющего результата благодаря введению целого ряда ограничений, в том числе прямого запрета на долгие игровые сессии.

Благодаря такому показателю Китай пока не будет вводить какие-либо дополнительные ограничения, регулирующие местную игровую отрасль. При этом, по заверению министров страны, около 25% детей умудряются обходить эти запреты.

Нынешний еженедельный лимит был запущен в Китае в августе 2021 года. Тогда чиновники называли ограничение необходимостью для борьбы с «духовным опиумом» зависимости от видеоигр.

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