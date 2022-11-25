NAVI проиграла Liquid на BLAST Premier Fall Finals 2022 по CS:GO

Состав Natus Vincere по шутеру CS:GO уступил во втором матче чемпионата BLAST Premier: Fall Finals 2022 в Копенгагене. Встреча «рождённых побеждать» с Team Liquid завершилась со счётом 1:2 в пользу американской команды.
NAVI начала с поражения на карте Inferno (14:16), затем смогла сравнять счёт на Dust II (16:12), но решающее сражение в рамках MIrage осталось за игроками «жидких» — 7:16.
По результатам групповой стадии Liquid и FaZe начнут плей-офф со стадии полуфинала, ещё четыре команды завтра, 25 ноября, сыграют в 1/4 финала. Матч NAVI со шведской Ninjas in Pyjamas запланирован на 21:00 мск.
Фото: LIquipedia
BLAST Premier: Fall Finals 2022 проходит в Копенгагене с 23 по 27 ноября. Победитель турнира получит $ 200 тыс. и право выступать на финальном чемпионате серии BLAST в декабре.
- 25 ноября 2022
-
00:30
-
00:09
- 24 ноября 2022
-
21:58
-
21:36
-
21:24
-
21:13
-
20:37
-
20:00
-
19:31
-
19:12
-
18:43
-
18:41
-
17:50
-
17:05
-
16:56
-
16:39
-
16:27
-
16:12
-
15:52
-
15:52
-
15:13
-
15:06
-
14:45
-
14:41
-
14:23
-
13:57
-
13:43
-
13:35
-
13:26
-
13:10
-
13:06
-
13:03
-
12:42
-
12:39
-
12:38