NAVI проиграла Liquid на BLAST Premier Fall Finals 2022 по CS:GO

Состав Natus Vincere по шутеру CS:GO уступил во втором матче чемпионата BLAST Premier: Fall Finals 2022 в Копенгагене. Встреча «рождённых побеждать» с Team Liquid завершилась со счётом 1:2 в пользу американской команды.

NAVI начала с поражения на карте Inferno (14:16), затем смогла сравнять счёт на Dust II (16:12), но решающее сражение в рамках MIrage осталось за игроками «жидких» — 7:16.

По результатам групповой стадии Liquid и FaZe начнут плей-офф со стадии полуфинала, ещё четыре команды завтра, 25 ноября, сыграют в 1/4 финала. Матч NAVI со шведской Ninjas in Pyjamas запланирован на 21:00 мск.

Фото: LIquipedia

BLAST Premier: Fall Finals 2022 проходит в Копенгагене с 23 по 27 ноября. Победитель турнира получит $ 200 тыс. и право выступать на финальном чемпионате серии BLAST в декабре.