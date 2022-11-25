«Как с тобой можно играть?» Симпл разозлился на тиммейтов во время матча с Team Liquid

В эфир англоязычной трансляции турнира BLAST Premier Fall Finals 2022 по CS:GO попали ряд высказываний снайпера NAVI Александра s1mple Костылева во время матча с Team Liquid.

После одного из проигранных раундов он обратился к тиммейту со словами «***, как с тобой можно играть?». Часть фразы в эфире не прозвучала, но её можно прочесть по губам киберспортсмена.

Судя по всему, Костылев обращался к Виктору sdy Оруджеву, который как раз сидит слева от него. В дальнейшем на трансляции также прозвучало пожелание Симпла «не тупить» в адрес того же игрока. На последней карте зрители услышали ещё один крик души снайпера:

Да что вы делаете, ***…

NAVI проиграла Team LIquid и начнёт стадию плей-офф BLAST Premier Fall Finals 2022 с четвертьфинала.

Ранее стало известно, что на следующем топ-турнире Виктора sdy Оруджева на некоторых картах будет заменять игрок молодёжного состава Natus Vincere.