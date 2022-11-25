Источник: скоро в Call of Duty: Modern Warfare 2 можно будет поиграть бесплатно

По информации известного инсайдера Тома Хендерсона, источники из Activision сообщили, что в Call of Duty: Modern Warfare 2 пройдут бесплатные выходные. Якобы они продлятся с 15 до 19 декабря. Это будут первые бесплатные выходные для шутера.

Также сообщается, что 14 декабря шутер получит межсезонное обновление. Деталей апдейта нет, но Хендерсон отметил, что с его выходом может вернуться мультиплеерная карта Shipment. Ещё обновление ожидается для Call of Duty: Black Ops Cold War. Его выпустят 6 декабря, но неизвестно, будет ли это патч или авторы добавят свежий контент.

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Call of Duty: Modern Warfare 2 — шутер, получивший неплохие оценки от прессы и игроков. Проект доступен на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.