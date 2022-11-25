Сюжет God of War Ragnarok завершили 26% игроков

God of War Ragnarok вышла 9 ноября. Согласно данным сайта PSN Profiles, за всё время с релиза сюжет проекта завершили 26% игроков. В целом это неплохой показатель, особенно с учётом того, что в Ragnarok много второстепенных активностей и больших локаций.

Само собой, процент со временем вырастет, поскольку новая God of War – довольно большая игра, на прохождение которой потребуется много времени. Платиновый трофей за получение всех призов заработали всего 4,2% геймеров. «Платина» в тайтле не особо сложная, но долгая.

God of War Ragnarok — экшен, который рассказывает о том, как Кратос с сыном Атреем пытаются остановить скандинавский конец света, Рагнарёк. Из первой части в проекте можно увидеть гномов Брока и Синдри, а также богиню Фрейю и других персонажей.

Игра доступна на PS4 и PS5. Тайтл получил высокие оценки от критиков и пользователей.