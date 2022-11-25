Сюжет God of War Ragnarok завершили 26% игроков

God of War Ragnarok вышла 9 ноября. Согласно данным сайта PSN Profiles, за всё время с релиза сюжет проекта завершили 26% игроков. В целом это неплохой показатель, особенно с учётом того, что в Ragnarok много второстепенных активностей и больших локаций.
Само собой, процент со временем вырастет, поскольку новая God of War – довольно большая игра, на прохождение которой потребуется много времени. Платиновый трофей за получение всех призов заработали всего 4,2% геймеров. «Платина» в тайтле не особо сложная, но долгая.
God of War Ragnarok — экшен, который рассказывает о том, как Кратос с сыном Атреем пытаются остановить скандинавский конец света, Рагнарёк. Из первой части в проекте можно увидеть гномов Брока и Синдри, а также богиню Фрейю и других персонажей.
Игра доступна на PS4 и PS5. Тайтл получил высокие оценки от критиков и пользователей.
- 25 ноября 2022
-
16:34
-
16:19
-
15:56
-
15:33
-
15:33
-
15:01
-
14:37
-
14:33
-
14:05
-
13:51
-
13:41
-
13:09
-
13:06
-
12:39
-
12:17
-
11:29
-
10:58
-
10:24
-
10:01
-
09:39
-
00:30
-
00:09
- 24 ноября 2022
-
21:58
-
21:36
-
21:24
-
21:13
-
20:37
-
20:00
-
19:31
-
19:12
-
18:43
-
18:41
-
17:50
-
17:05
-
16:56